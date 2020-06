Stiri pe aceeasi tema

- „Pe aripile vantului” a revenit in grila de filme de la HBO Max, dar serviciul de streaming a introdus un prolog de 4 minute in care se vorbeste despre temele problematice ale filmului, scrie The New York Post.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 80: Va spune Danuța cum va…

- Celebra pelicula „Gone With the Wind/Pe aripile vantului” este din nou pe HBO Max - cu mențiunea „Filmul neaga ororile sclaviei” și doua video-uri scurte ce conțin discuții despre contextul istoric al filmului , scrie Variety .

- WarnerMedia a restras filmul de pe platforma de streaming in urma cu doua saptamani, sustinand ca este nevoie de o abordare a „descrierilor rasiste" pe care le contine acesta. In primul clip, Jacqueline Stewart, gazda Turner Classic Movies si profesor la University of Chicago, explica „de ce aceasta…

- „Pe aripile vantului/ Gone With the Wind” a revenit la HBO Max cu avertismentul ca filmul „neaga ororile sclaviei” si doua videoclipuri in care este discutat contextul istoric al lungmetrajului recompensat cu opt trofee Oscar, relateaza Variety.

- „Pe aripile vantului” a revenit in grila de filme de la HBO Max, dar serviciul de streaming a introdus un prolog de 4 minute in care se vorbeste despre temele problematice ale filmului, scrie The New York Post potrivit news.ro.Jacqueline Stewart, profesor la Departamentul de Studii Cinematografice…

- Platforma de streaming HBO Max intentioneaza sa reintroduca spre difuzare filmul „Pe aripile vantului”, dar „dupa ce va fi plasat in context”, scrie Variety. Sandra Dewey, presedintele departamentului de productie al HBO Max, a declarat pentru Variety ca platforma „inca elaboreaza” o strategie pentru…

- In plina lupta impotriva rasismului dupa moartea lui George Floyd, celebrul film ”Pe aripile vantului” (”Gone With The Wind”) al lui Victor Fleming, o adaptare a romanului omonim al lui Margaret Mitchell, a fost retras de pe platforma de streaming HBO Max deoarece este acuzat de revizionism de catre…

- Filmul ''Pe aripile vantului'', calificat de unii istorici drept revizionist, a fost retras de pe platforma de streaming HBO Max, in plina miscare de protest contra rasismului si violentelor politiei fata de persoanele de culoare din Statele Unite, relateaza miercuri agentia AFP. Filmul-fluviu…