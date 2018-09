Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a festivalul international de folclor Hora mare se incheie cu un spectacol pe masura. Miercuri seara, 15 august, incepand cu ora 20.00, pe scena din parcul Dumbrava vor incinge atmosfera ansambluri din mai multe zone ale Romaniei, dar si din strainatate.

- Cea de-a treia seara la festivalului international de foclor “Hora mare” se deschide luni, la ora 20.00 in parcul Dumbrava cu evolutii spectaculoase, coregrafii deosebite si costume fascinante ale ansamblurilor din Slovacia, Israel si Georgia.

- Festivalul international de folclor Hora mare se deschide sambata seara, la ora 20.30, in parcul Dumbrava. De la ora 21.00 vor urca pe scena ansamluri din Romania, Bulgaria, Gerogia, Israel, Serbia si Slovacia. Duminica, incepand cu ora 9.30 au loc spectacole stradale pe traseul Orizont, liceul Agricol,…

- In municipiul Motru s-a creeat o adevarata panica intre cetațeni pe motiv ca unii au in locuințe ploșnițe. Afectați sunt in special locatarii Caminului Social C7 din oraș, care au ajuns sa fie alungați de colegii de serviciu de teama ca aduc cu ei, la munca, insectele daunatoare. Oamenii au…

- Peste treizeci de copii de la Școala Gimnaziala Pișchia au plecat in acest sfarșit de saptamana la mare. Mulți dintre ei vad marea pentru prima data, datorita inițiativei consilierului local ALDE, Horațiu Guța. ”Am gandit acest proiect, l-am inițiat și l-am susținut și iata ca peste treizeci de copii…

- Iubitorii muzicii folk sunt asteptati vineri, 20 iulie, incepand cu ora 21.30, pe scena din Parcul ”Dumbrava”, la distractie cu muzica si poezie, la proiectul cultural „Noaptea alba a muzicii folk”.

- Miercuri, 20 iunie, vehiculele rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune care trec podul peste Dunare nu achita taxa de trecere, dar numai in sensul Giurgiu-Ruse, anuntat marti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat.