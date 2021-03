Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul producatorilor americani (Producers Guild of America - PGA) a decis miercuri seara ca lungmetrajul "Nomadland" este cel mai bun film al anului, consolidand astfel sansele acestei pelicule la gala premiilor Oscar, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Intr-o perioada in care pandemia…

- Lungmetrajele "Borat Subsequent Moviefilm" si "Promising Young Woman" au castigat cele mai importante trofee atribuite duminica seara la cea de-a 73-a gala a premiilor decernate de Sindicatul scenaristilor americani (Writers Guild of America - WGA), informeaza revista Variety. Gala de duminica seara,…

- Au fost anunțate nominalizarile la premiile BAFTA din 2021. „Colectiv” ajunge și la gala Academiei de film britanice, fiind nominalizat la categoria Cel mai bun documentar,informeaza Mediafax.ro. Productia „Colectiv” a lui Alexander Nanau doboara bariere dupa bariere. Dupa cele doua nominalizari…

- Netflix si Amazon au primit luni seara, impreuna, mai mult de jumatate din totalul nominalizarilor anuntate in cadrul categoriilor cinematografice de Sindicatul producatorilor americani (PGA), consolidandu-si astfel prezenta intr-o industrie care a fost bulversata de pandemia de COVID-19, informeaza…

- „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, a fost desemnat cel mai bun film la a 26-a editie a Critics Choice Awards, ai carei castigatori au fost anuntati duminica seara. Lungmetrajul isi consolideaza astfel statutul de favorit pentru premiile Oscar, potrivit News.ro. Filmul, drama despre o femeie…

- Lungmetrajul ''Nomadland'' a fost desemnat cel mai bun film dramatic, iar ''The Crown'' a castigat patru trofee - inclusiv la categoria "cel mai bun serial TV - drama" - la cea de-a 78-a gala de decernare a Globurilor de Aur, duminica seara, intr-o ceremonie televizata…

- „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, cu Frances McDormand in rol principal, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la Gotham Independent Film Awards, ceremonie care a avut loc luni seara, la New York, in format hibrid. Filmul spune povestea unei femei care decide sa traiasca in stil nomad,…