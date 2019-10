Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Maria, Regina Romaniei", de Alexis Sweet Cahill, a primit premiul publicului duminica, la finalul celei de-a zecea editii a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, in cadrul unei gale de inchidere desfasurata la Cinema Pro din Capitala, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis…

- Regizorul Juliano Dornelles, unul dintre cele mai promitatoare talente ale cinematografiei braziliene, va fi prezent sambata la Les Films de Cannes a Bucarest, la proiectia filmului "Bacurau", pe care il semneaza impreuna cu Kleber Mendonca Filho, pelicula castigatoare a Premiului Juriului la Cannes…

- „Romania. 30 de ani mai tarziu“ este evenimentul cu care debuteaza editia din acest an a Les Films de Cannes a Bucarest, chiar cu o zi inainte de startul oficial al festivalului (18-27 octombrie). Despre aceasta tema, dar si despre cineastii de Cannes invitati in acest an la Bucuresti, vorbesc, de la…

- Regizorii Elia Suleiman, Mounia Meddour si Jasmila Zbanic sunt invitati speciali ai festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, ce se desfasoara intre 18 si 27 octombrie, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Artistul palestinian Elia Suleiman este castigatorul premiului special…

- Filme premiate si avanpremiere romanesti vor putea fi vazute, in perioada 18-27 octombrie, la cea de-a X-a editie a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, unde vor mai avea loc intalniri cu realizatorii filmelor, masterclass-uri, retrospective si evenimente profesionale. Regizorul…

- Opt filme romanesti, inca nelansate in cinematografe, vor avea avanpremiere de gala, in prezenta echipelor, in cadrul festivalului Les Films de Cannes a Bucarest. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, luni, AGERPRES, publicul festivalului, desfasurat intre 18 si 27 octombrie,…

- Cineastul francez Claude Lelouch, cunoscut pentru ca a realizat in 1966 filmul "Un barbat si o femeie", va fi invitatul de onoare al festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, pe 18 si 19 octombrie, anunta organizatorii.

- Filmul ''Parasite'' (''Gisaengchung''), de Bong Joon-ho, marele castigator al editiei din 2019 a Festivalului de Film de la Cannes, va fi proiectat la Bucuresti, la festivalul dedicat evenimentului de pe Croazeta, Les Films de Cannes a Bucarest, ce are loc intre 18 si…