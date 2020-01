Stiri pe aceeasi tema

- „Malmkrog", cel mai recent film al regizorului Cristi Puiu, a fost inclus in sectiunea Encounters de la Berlinale. In acelasi program a fost selectat si filmul „Servants“, o productie Slovacia, Romania, Cehia, Irlanda, in care joaca Vlad Ivanov, au anuntat organizatorii.

- Cel mai recent film al lui Cristi Puiu, "Malmkrog", productie Romania, Serbia, Elvetia, Suedia, Bosnia, Macedonia, a fost inclus in sectiunea competitionala Encounters de la Berlinale. De asemenea, filmul "Servants", productie Slovacia, Romania, Cehia, Irlanda, in care joaca Vlad Ivanov, va fi prezent…

- Naționala masculina de handbal s-a intors victorioasa de la turneul preliminar din Italia, prima faza de accedere la Campionatul Mondial din 2021 din Egipt. Jucatorii antrenați de Rareș Fortuneanu au obținut trei victorii din trei meciuri și s-au calificat la barajul ce va avea loc in aprilie. “Tricolorii”…

- Novak Djokovic a cucerit distinctia pentru a sasea oara, un record in cei 47 de ani ai traditionalei anchete. Novak Djokovic, care se impusese de cinci ori la rand in ancheta (2011-2015), a depasit-o pe atleta bulgara Stefka Kostadinova, detinatoarea recordului mondial la saritura in inaltime, care…

- Campionatul European de handbal masculin debuteaza joi, in premiera cu 24 de echipe la start, primele meciuri fiind programate la Graz si Trondheim, in grupele A si C. Turneul final din 2020 nu a fost atins nici de aceasta data de Romania, care a participat ultima data in competitie in 1996, potrivit…

- Proiectie de film la Pitesti. Vino sa vezi Carturan, lungmetrajul de debut al lui Liviu Sandulescu, la Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea. Vino sa vezi Carturan, lungmetrajul de debut al lui Liviu Sandulescu, intr-o proiecție speciala in prezența regizorului, pe 16 decembrie 2019, incepand cu ora…

- Organizatorii Festivalului Internațional de film de la Toronto (TIFF) a anunțat care sunt filmele pe care le considera cele mai bune dintre creațiile deceniului 2010-2019. Filmul ”Sieranevada”, de Cristi Puiu, este intre primele zece titluri și nu este singura producție care are legatura cu Romania,…

- Romania s-a calificat matematic la barajul pentru EURO 2020 dupa ce, sambata, Austria a invins Macedonia de Nord cu 2-1 si s-a calificat, astfel, din grupa G, alaturi de Polonia. Performanta austriecilor a scos din cursa Slovenia, contracandidata "tricolorilor" la play-off-ul Ligii Natiunilor. Astfel,…