- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Guvernul de stanga al Berlinului a interzis mai multe manifestații ce se anunțau de amploare impotriva politicii germane de combatere a coronavirusului, declanșand o noua dezbatere despre drepturi și libertați. In justificarea hotararii luate, autoritațile amesteca…

- Un ziar rus a susținut ca a existat o supraveghere guvernamentala ampla a criticului de la Kremlin, Alexei Navalny, in timpul unei calatorii in Siberia, inainte ca acesta sa se prabușeasca de o suspecta otravire joi, scrie The Guardian. Secretarul de presa al lui Navalny, Kira Yarmysh, s-a plans ca…

- Guvernul grec a alungat in secret mai mult de 1.000 de refugiați de la granițele Europei, traversandu-i pe mulți pana la marginea apelor grecești și apoi abandonandu-i in plute de salvare gonflabile și uneori supraincarcate, scrie ediția de luni a New York Times. Incepand cu luna martie, oficialii greci…

- Nava spațiala a Chinei este pe drum spre Marte, dupa ce a fost lansat[ cu succes din Insula Hainan din sudul Chinei. Misiunea – numita Tianwen-1, care inseamna „intrebari catre cer” – este prima incercare a țarii de a ateriza pe planeta roșie, scrie presa internaționala. Lansarea pecetluiește o era…

- Noua conducere a Unifarm SA, reprezentata de Cornel Ionut Ionescu, anunta ca toate contractele incheiate pe timp de pandemie de catre companie sunt „acte juridice de o complexitate si importanta deosebita” si, ca atare, le-a incadrat sub „secretul comercial”, refuzand sa le dea publicitatii. Seful interimar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat vineri in functia de prim-ministru pe Jean Castex, inalt functionar si primar, care a coordonat strategia de redeschidere a societatii dupa izolarea impusa de criza coronavirusului, transmit agentiile internationale de presa, transmite Agerpres. Castex…

- Intrebarea aparține cotidianului german “Bild”, care publica in ediția online de vineri rezultatele studiului realizat in stațiunea montana Ischgl din Austria, locul din care noul coronavirus s-ar fi raspandit peste tot in Europa. Concluziile cercetarilor efectuate de oamenii de știința de la Universitatea…

