- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed arafat, a declarat, duminica, la prezentarea raportului preliminar de interventie in cazul tragediei de la Crevedia, ca actiunea pompierilor a avut o abordare defensiva, cu scopul de a raci cisternele din zona si de a preveni extinderea focului,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat un raport privind intervenția echipelor de salvare dupa epxlozia de la Crevedia de saptamana trecuta. El a susținut ca actiunea pompierilor a avut la baza „o abordare defensiva”, al carei scop a fost acela de a raci cisternele…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența Raed Arafat a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca Planul Roșu de intervenție la Crevedia a fost activat la 19.39, la aproape o ora dupa primul apel la 112, care a avut loc la ora 18.48.Raport DSU! Raed Arafat prezinta filmul intervenției…

- Ministerului Afacerilor Interne a prezentat prin șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, raportul preliminar al intervenției din data de 26 august desfașurata in localitatea Crevedia pentru stingerea stației de alimentare cu GPL.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a explicat, sambata, in emisiunea Insider Politic, cum sunt informate autoritatile privind dezastrele care afecteaza un numar mare de persoane.El raspunde celor care spun ca nu a lucrat niciodata cu pacientii, dar si celor care…

- Procurorii DNA-Secția militara au descins, miercuri dimineata, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita, pentru a verifica modul in care a fost autorizata funcționarea stației GPL din Crevedia, dar și modul in care au fost facute controalele din 2020 și in care au fost aplicate…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni ca echipamentul de protecție al pompierilor care au intervenit la exploziile de la Crevedia va fi verificat. Acesta spune ca „pompierii sunt bine echipați și au primit in ultima perioada dotare” care a ajutat inclusiv la…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, duminica, ca, din informatiile detinute, firma care opera cisternele GPL de la Crevedia ”nu avea documente sau autorizatie sa functioneze, in mod normal, firma nu avea activitate, de fapt”. Societatea funcționa fara autorizație…