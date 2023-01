Stiri pe aceeasi tema

Comedia "Taximetristi", in regia lui Bogdan Theodor Olteanu, va avea premiera in cinematografe pe 20 ianuarie, informeaza Agerpres.

Ministerul Culturii a publicat lista proiectelor care vor primi finanțare la „Ziua Culturii Naționale", in anul 2023. Pe baza cererilor primite, Ministerul Culturii a selecționat 15 proiecte. Șase dintre acestea ar urma sa primeasca suma maxima posibila, adica 50.000 de lei pentru fiecare dintre ele.

In contextul flegmei pe fața țarii mele, date de Austria, ma vad dator sa le reamintesc conaționalilor mei ce inseamna aceasta țara potrivnica pentru romani, și ce inseamna sa ai demnitate, mandrie și spirit, scrie poetul Teodor Burnar. In Amintirile sale despre Eminescu, Teodor Ștefanelli, vechi prieten…

Premiera la Parchetul din Brezoi, Valcea, unde un procuror a fost suspendat din funcție pentru o jumatate de an, dupa o ancheta disciplinara, informeaza stirileprotv.ro. Magistratul, absolvent și de Teologie, a fost acuzat printre altele, ca ar fi agresat un suspect, la o percheziție, ar fi amenințat…

Colegiul Silvic „Bucovina" din Campulung Moldovenesc va organiza, in premiera in Romania, Campionatul European de Competențe in Silvicultura, competiție de renume adresata tinerilor silvicultori din liceele de profil, la a carei masa competiționala vor sta elevi din 24 de țari.Colegiul ...

Nord, Grupul Medical Provita, inaugureaza, in premiera pentru Bucovina, un centru integrat de terapia durerii, dotat cu aparatura medicala de ultima generație. Sucevenii și cei din imprejurimi vor avea acces la consultații, diagnostic, intervenții non invazive și recuperare medicala, oferite de ...

Povestea unui preot catolic care trebuie sa aleaga intre vocatia spirituala si iubirea interzisa pentru femeia cu care are trei copii a impresionat publicul prezent in Sala Thalia, marti, la proiectia documentarului "Dilema sfanta". Filmul, prezentat in premiera mondiala, a fost inclus in sectiunea…

Filmul documentar "Phoenix - Povestea" va fi prezentat, in premiera de gala, duminica, la Sala Palatului din Bucuresti, informeaza un comunicat transmis marti AGERPRES.