Filmul crimei din Brăila. Ucigașul a înjunghiat-o cu sânge rece și s-a întors în cabinetul stomatologic imediat după ce a omorât-o La o saptamana de cand medicul stomatolog din Braila a fost ucisa in cabinetul ei, apar concluziile care au dus la arestarea preventiva a barbatului de 39 de ani, suspectat ca ar fi ucigașul. Infobraila.ro a publicat motivarea judecatorului. Potrivit documentului intocmit pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, suspectul s-a intors in cabinet […] The post Filmul crimei din Braila. Ucigașul a injunghiat-o cu sange rece și s-a intors in cabinetul stomatologic imediat dupa ce a omorat-o appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- La o saptamana de cand o femeie, medic stomatolog, a fost ucisa in cabinetul ei din Braila, apar concluziile care au dus la arestarea preventiva a barbatului de 39 de ani, suspectat ca ar fi ucigașul. Infobraila.ro a publicat filmul crimei, minut cu minut. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de…

- Unul dintre principalii suspecti in cazul crimei de la Braila, unde o femeie, medic stomatolog, a fost ucisa chiar in propriul cabinet a fost dus la audieri. Barbatul a fost retinut si se afla acum in fata procurorilor. Sunt patru zile de cand anchetatorii aduna probe, audiaza martori, verifica imagini.…

- O femeie de numai 41 ani a fost ucisa cu multiple lovituri de cuțit seara trecuta in propriul cabinet medical. Este vorba despre Marina Gavril, un cunoscut medic stomatolog din Braila. Aceasta s-a mutat acum cațiva ani din Republica Moldova și și-a intemeiat o familie in Romania și a deschis un cabinet…

