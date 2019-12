Filmul „colectiv” în cinematografele din România pe 28 februarie 2020 Filmul „colectiv”, regizat de catre Alexander Nanau, va intra in peste 30 de cinematografe din Romania pe 28 februarie 2020, in București și in 20 de orașe din țara. „colectiv” spune povestea primului an de dupa incendiul din clubul cu același nume și urmarește cu egal interes autoritați și jurnaliști, intr-o interacțiune permanenta de cautare și expunere a adevarului. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevar versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj și responsabilitate individuala. Producția va oferi in premiera spectatorilor din cinematografe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Colectiv” va intra in peste 30 de cinematografe din Romania pe 28 februarie 2020. Acesta este regizat de catre Alexander Nanau, potrivit realitatea.net. „Colectiv” este un film despre sistem versus oameni, despre adevar versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre…

- Echipa filmului Colectiv a anunțat, azi, ca pelicula iși va avea premiera in Romania pe 28 februarie 2020. La jumatate de an dupa premiera internaționala, care a avut loc la Festivalul de Film de la Veneția in septembrie, pelicula Colectiv vine și in RomaniaAstfel, echipa filmului a anunțat ca acesta…

- Ediția limitata a noului Volkswagen ID.3, ID.3 1ST, vine in premiera in Romania, la doua luni de la lansarea oficiala de la Salonul Auto Internațional de la Frankfurt. Noul ID.3 1ST se va afla in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie la parterul centrului commercial Baneasa Shopping City, in București,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre "toate proiectele de interes comun din domeniile energetic, militar si de securitate". "Stiti foarte bine ca intre Statele Unite ale Americii si Romania exista un parteneriat strategic, care…

- Asociația NEOS a organizat in premiera in Romania, prima sesiune de intercunoaștere pentru studenții din Caminul Arcca din București. Studenții care sunt cazați la Caminul Arcca din Capitala, au beneficiat in prima saptamana de studenție, de o sesiune de intercunoaștere, autocunoaștere și dezvoltare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, joi, vizita premierului Viorica Dancila in Statele Unite ale Americii. "Dancila este o catastrofa. Nu mai zic de vizita in SUA, care pune Romania intr-o situatie foarte proasta. Nu poti sa te duci ca premier al Romaniei sa te plimbi ca Voda in loboda oriunde,…

- Nascut in Romania, propus de Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american.Adrian Zuckerman a emigrat in Statele Unite, alaturi de familia sa, in SUA, la varsta de 10 ani. Citește și: Sorina…

- Pelicula „5 Minute”, cu Mihai Calin și Diana Cavallioti in distribuție, este inspirata din fapte reale și are premiera mondiala in competiția va avea premiera mondiala in competiția celei de-a 35-a ediții a Festivalului Internațional de la Varșovia, arata un comunicat.Citește și: Cerere fara…