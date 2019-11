Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai, executivul de la Budapesta a declarat ca suspenda pe termen nedefinit lansarea unui nou sistem de tribunale administrative pentru a permite ca disputele privind independenta justitiei sa fie rezolvate.Schimbarile din sistemul judiciar din Ungaria propuse de partidul nationalist…

- Proiectul CityWalk, finantat prin Programul Transnational Dunarea si participant in competitia Premiile RegioStars 2019, a castigat premiul „Alegerea publicului”, in cadrul Saptamanii europene a regiunilor si oraselor, fiind ales dintre cele 199 de propuneri transmise. Desemnarea acestui proiect este…

- Premierul ungar Viktor Orban a suferit in alegerile locale de duminica cea mai mare infrangere politica din ultimul deceniu, candidatul opozitiei, Gergely Karacsony, devenind primar al Budapestei prin infrangerea reprezentantului partidului de guvernamant Fidesz, primarul actual Istvan Tarlos, relateaza…

- Naționala masculina de polo a Romaniei s-a calificat la Euro 2020, turneul final care va avea loc anul viitor la Budapesta, in Ungaria. „Tricolorii" au caștigat grupa C de calificare, in Malta. Echipa pregatita de grecul Athanasios Kechagias, fostul secund al naționalei elene, a invins vineri cu 15-7…

- Dupa ce o investigație din 2016 a Gazetei Sporturilor i-a scos la iveala faptele, DNA l-a trimis in instanța pe Florin Secureanu pentru multiple acte de corupție. Am avut rezerve sa publicam filmarile cu aplauzele primite de echipa filmului ”Colectiv”, tocmai ca sa nu para un autoelogiu. Dupa cum am…

- Agentia mentioneaza ca Ungaria se va alatura astfel putinelor state europene care au reprezentanti diplomatici in Siria.Diplomatul ungar raspunzator de relatia cu Siria se va deplasa "ocazional" in aceasta tara incepand de anul viitor, pentru a urmari ajutoarele umanitare si a conduce afacerile…

- Documentarul Colectiv, prezentat la Festivalul de Fiulm de la Veneția, a fost foarte bine primit de public și de criticii de specialitate. Documentarul "Colectiv", de Alexander Nanau, a avut premiera la Festivalul International de Film de la Venetia. "Colectiv" marcheaza o premiera pentru istoria recenta…

- Filmul "Colectiv", un amplu documentar despre tragedia din clubul bucureștean și despre culisele retrezirii societații civile in Romania, va avea premiera saptamana viitoare, miercuri, la ora Italiei 14:30, la prestigiosul festival de film de la Veneția. Dupa doua zile va rula și la Toronto Cand va…