Stiri pe aceeasi tema

- Filmul horror ''A Quiet Place'' a revenit in fruntea box-office-ului nord-american in acest weekend, dupa ce saptamana trecuta a pierdut locul intai in favoarea lungmetrajului de actiune ''Rampage'', relateaza AFP. Filmul lui John Krasinski a avut incasari de 22 de…

- „Rampage", un film de actiune cu actorii Dwayne „The Rock" Johnson si Naomie Harris in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul nord american, detronand liderul din weekendul precedent, pelicula horror „A Quiet Place".

- Cea mai noua producție a lui Dwayne ”The Rock” Johnson și-a facut debutul direct in fruntea box-office-ul nord american. ”Rampage”, filmul care spune povestea prieteniei dintre personajul interpretat de Dwayne Johnson si o gorila alba, victima unor experimente genetice, a detronat pelicula horror ”A…

- Lungmetrajul SF "Rampage: Scapati de sub control/ Rampage", de Brad Peyton, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 34,5 milioane de dolari in primele trei zile de la lansare, transmite AFP.

- "Rampage", un film de actiune cu actorii Dwayne "The Rock" Johnson si Naomie Harris in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul nord american, detronand liderul din weekendul precedent, pelicula horror "A Quiet Place", informeaza AFP. Lungmetrajul "Rampage", adaptat pentru marele…

- Horrorul "Fara zgomot/ A Quiet Place", un film care nu are mai mult de trei minute de dialoguri, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 50 de milioane de dolari in primele trei zile de la lansare, transmite AFP.

- Lungmetrajul SF "Ready Player One: Sa inceapa jocul/ Ready Player One", regizat de Steven Spielberg, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 41,2 milioane de dolari in primele trei zile de la lansare, transmite AFP.

- Filmul "Pantera neagra/ Black Panther", de Ryan Coogler, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 192 de milioane de dolari in primele trei zile de la lansarea in cinematografe, transmite AFP.