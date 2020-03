Premiera filmului „Contagion" a avut loc in 2011, insa in contextul aparitiei coronavirsului Covid-19, care a imbolnavit peste 110.000 de persoane si a provocat aproape 4.000 de decese in toata lumea, acesta a revenit in atentia publicului. La noua ani de la aparitie, reuseste sa ajunga din nou in topuri vanzarilor de pe internet. Inca din luna ianuarie a inceput sa apara printre cele mai descarcate filme de pe aplicatia iTunes, in rand cu noile productii „Joker" sau „Regele asfaltului", potrivit Adevarul.ro.

In luna decembrie, in topul producatorului Warner Bros, filmul „Contagion"…