- Lungmetrajul "Pacific Rim 2: Revolta/ Pacific Rim Uprising", regizat de Steven S. DeKnight, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 28 de milioane de dolari, detronand filmul "Black Panther" al lui Ryan Coogler, care s-a mentinut in fruntea clasamentului timp…

- Filmul “Black Panther” a depașit pragul de un miliard de dolari incasari in cinematografele din intreaga lume, scriu ce de la BBC. Este a 5-a producție Marvel cu super-eroi care reușește aceasta performanța. Cu o distributie de actori afro-americani, in frunte cu Chadwick Boseman, “Black Panther” poarta…

- Lungmetrajul regizat de Christian Gudegast a generat incasari de 845.378 de lei si a fost vizionat de 41.512 de spectatori, potrivit cifrelor transmise de Cinemagia. „Jumanji: Aventura in jungla", cu Dwayne Johnson in rol principal, a coborat, dupa trei saptamani in fruntea clasamentului, pe pozitia…