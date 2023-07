Filmul CARBON pe marile ecrane din România CARBON, cel mai așteptat film moldovenesc al anului, a cucerit inimile spectatorilor romani odata cu lansarea sa pe marile ecrane. Raspunsul publicului nu s-a lasat așteptat, iar biletele au fost vandute rapid. Aceasta comedie cu „gust amar", așa cum o d Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

CARBON, cel mai așteptat film moldovenesc al anului, a cucerit inimile spectatorilor romani odata cu lansarea sa pe marile ecrane. Raspunsul publicului nu s-a lasat așteptat, iar proiecțiile de la avanpremiere au fost SOLD OUT. Aceasta comedie cu „gust amar", așa cum o descrie echipa de producție

Dupa succesul de la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), "Carbon", comedia cu gust amar iși propune sa cucereasca publicul roman prin povestea sa captivanta și personajele memorabile. Transilvania Film anunța din 5 iulie avanpremiera in cinematografele din intreaga Romania a celui mai

