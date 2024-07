Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 3 din „Bridgerton” a intrat oficial pe lista celor mai populare titluri Netflix din toate timpurile. Cu un numar cumulat de 91,9 milioane de vizualizari de la premiera din 16 mai, sezonul se situeaza pe locul 10 in topul celor mai populare seriale de limba engleza din toate timpurile pe care…

- O veste imbucuratoare pentru fanii serialului „Peaky Blinders” vine chiar de la platforma de streaming Netflix. Thomas Shelby revine, insa, de aceasta data, intr-un viitor film inspirat dupa cunoscutul serial.

- Un film „Peaky Blinders” va fi produs de Netlix, iar actorul Cillian Murphy, castigator al premiului Oscar, va relua rolul gangsterului Tommy Shelby, pe care l-a interpretat in serialul TV omonim, informeaza BBC.

- Un nou film european a luat cu asalt topurile Netflix și se numara printre cele mai vizionate pelicule pe platforma de streaming. Producție a avut premiera de curand și i-a cucerit, deja, pe romani. Iata despre ce film este vorba. Care este filmul care a luat cu asalt topurile Pelicula a fost realizata…

- Cei de la Netflix au dat o lovitura foarte importanta in Romania și numai. Incepand din 29 mai, pe Netflix poate fi vizionat documentarul ”Hai, Romania!”, cel care spune povestea ”Generației de Aur”.

- Andrew Scott este absolut fascinant in rolul sau din adaptarea stralucitoare și noir a romanului Talentatul domn Ripley, lasand in umbra versiunea din 1999 cu Matt Damon. Interpretarea lui Scott este pur și simplu fabuloasa. In aceasta adaptare a celebrului roman, cele opt episoade produse de Netflix,…

- Netflix lanseaza filmul Un veac de singuratate! Vezi aici trailerul! „Un veac de singuratate” este una dintre cele mai iubite opere literare ale secolului XX. Scris de Gabriel Garcia Marquez și publicat in 1967, romanul a caștigat premiul Nobel pentru Literatura in 1982 și a captivat milioane de cititori…

- Un film italian este in momentul de fața cel mai vizionat film de pe Netflix. Producția a batut toate recordurile intr-un timp foarte scurt, fiind apreciata de mii de oameni. „Tea Maker”, producția italiana a momentului Netflix are o producție italiana care face furori in intreaga lume. Atat de mult…