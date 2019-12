Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajele „The Irishman“, regizat de Martin Scorsese, „Once Upon a Time in Hollywood“, de Quentin Tarantino, si „Bombshell“, de Jay Roach, au primit cele mai multe nominalizari la premiile Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild, SAG), iar „Fleabag“ si „The Marvelous Mrs. Maisel“ sunt…

- Lungmetrajele „The Irishman”, regizat de Martin Scorsese, „Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino, si „Bombshell”, de Jay Roach, au primit cele mai multe nominalizari pentru premiile Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild, SAG), iar „Fleabag” si „The Marvelous Mrs. Maisel”…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a anuntat ca a cerut fortelor armate sa revizuiasca securitatea la bazele militare si procesul de triere a soldatilor straini care vin in SUA pentru instruire, dupa un atac care a avut loc vineri in Florida, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Un locotenent…

- Procurorii americani susțin ca o organizație cu legaturi cu autoritațile guvernamentale ruse a incercat sa submineze activitatea comisiei electorale din SUA in timpul cursei pentru Casa Alba din anul 2016, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Mai ceva ca Dinca!…

- Seful Statului Major a prezentat, in aceasta conferinta de presa detalii despre operatiunea efectuata in noaptea de sambata spre duminica in nord-vestul Siriei. Pe de alta parte, ministrii de Externe ai statelor membre ale coalitiei impotriva SI, condusa de Statele Unite, se intrunesc la 14…

- Regizorul Fernando Meirelles, care se declara un admirator al papei Francisc, spune ca noul sau film, ''The Two Popes'', incearca sa descifreze personalitatea pontifului argentinian si sa surprinda totodata unele dintre slabiciunile acestuia. Pelicula ''The Two…