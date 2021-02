Stiri pe aceeasi tema

- O serie televizata derivata din "Black Panther", a carei actiune se va desfasura tot in regatul african imaginar Wakanda, va fi produsa pentru platforma de streaming Disney+, in cadrul unui contract pe cinci ani cu regizorul filmului original, Ryan Coogler, a anuntat luni Disney, potrivit AFP, relateaza…

- Thrillerul The Little Things, cu Denzel Washington și Rami Malek, a debutat pe primul loc in box office-ul de weekend din America de Nord. Filmul a putut fi vazut in peste 2.100 de cinematografe și a incasat 4,8 milioane de dolari, potrivit deadline.com. Acțiunea se invarte in jurul a doi politisti…

- Filmul „Wonder Woman 1984″, produs de Warner Bros., s-a mentinut pentru al treilea weekend consecutiv in fruntea box-office-ului nord-american cu incasari de 3 milioane de dolari obtinute din 2.218 de cinematografe de vineri pana duminica, scrie Agerpress.ro. Dupa ce a fost lansat in prima zi de Craciun…

- „Coming 2 America”, o continuare a primului film, lansat in 1988, va avea premiera internaționala pe 5 martie 2021. Filmul ii aduce impreuna pe James Earl Jones, Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari Headley și Jermaine Fowler. „No time to die” este programat sa apara pe 2 aprilie 2021. Inițial, acesta…

- Filmul „Monster Hunter” a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american. A avut incasari de 2,2 milioane de dolar week-endul trecut, din cele 1.736 de sali in care au putut merge spectatorii din SUA și Canada. „Monster Hunter” e un film fantasy si de actiune care spune povestea unui grup de soldati…

- Un braconier din SUA a fost condamnat sa se uite de cel puțin 12 ori la filmul Disney “Bambi”. El a fost judecat pentru uciderea ilegala a sute de caprioare. Braconierul din Missouri, David Berry Jr, trebuie sa vizioneze filmul de animație cel puțin o data pe luna in timpul pedepsei sale de un an. El…

- Un barbat din Marea Britanie vrea sa-și transforme barul in lacaș de cult, scrie Thescottishsun. Patronul unui bar specializat in tequila a depus actele pentru a-și transforma barul intr-o biserica, pentru ca lacașurile de cult pot ramane deschise in timpul restricțiilor de gradul 3. Pentru a depune…

- Actorul danez Mads Mikkelsen se prefigureaza ca inlocuitor al lui Johnny Depp in rolul tenebrosului vrajitor Gellert Grindelwald in viitorul lungmetraj din franciza „Fantastic Beasts 3″(„Animale fantastice 3”), relateaza ziarul spaniol La Vanguardia in editia online. Johnny Depp a fost nevoit sa renunte…