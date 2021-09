Stiri pe aceeasi tema

- Lista reactualizata a tarilor cu risc epidemiologic Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a reactualizat lista tarilor cu risc epidemiologic pentru accesul în România. Spania iese de pe lista rosie si trece pe cea galbena, în schimb Austria se muta de pe lista verde pe cea…

- Franta si Islanda trec in zona rosie, in timp ce Turcia si Muntenegru intra in zona galbena, potrivit noii liste care va intra in vigoare incepand de duminica, 8 august, a anuntat Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Daca tara din care vine persoana respectiva este in zona galbena, persoana…

- Spectacolul "SHAKESPEARE - BACH / Le Main du Temps", cu Charlotte Rampling si Sonia Wieder-Atherton, una dintre cele mai asteptate reprezentatii ale celei de-a XXVIII-a editii a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, va avea loc in premiera mondiala in Romania, in 26 august, iar biletele…

- Alte 161 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 14 sunt de import: 4-Rusia, 3-Romania, 2-Germania, 2-Italia, 1-Franța, 1-SUA, 1-Turcia. Numarul total de teste efectuate – 5.635, dintre care 1.383 – teste Rapid…

- Alte 184 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import: 5-Spania, 4-Italia, 3- Marea Britanie, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Rusia, 2-Ucraina, 1-Belgia, 1-Danemarca, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda. Numarul total de teste…

- Filmul "Marocco", cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Emanuel Parvu, va avea premiera mondiala in cadrul Festivalului de Film de la San Sebastian, programat in perioada 17 - 25 septembrie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Filmul, titlul international "Mikado", a fost selectat in cadrul…

- Organizatorii Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) anunta pentru editia din 2021 un maraton de filme romanesti si un record de filme in premiera mondiala. "Maraton de cinema romanesc la TIFF 2021. Record de filme in premiera mondiala. Filmul romanesc este 'regina balului' la…

- Un numar impresionant de 45 de titluri, dintre care 32 de lungmetraje si 13 scurtmetraje, constituie selecția de filme romanești din programul celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania de la Cluj-Napoca.