- Fosta Prima Doamna a SUA, Michelle Obama, si-a felicitat vineri sotul, pe Barack Obama, presedinte al SUA intre anii 2008-2017, de ziua lui de nastere, intr-un mesaj postat pe retelele sociale in care i-a declarat iubire vesnica. „La multi ani baiatului meu ganditor favorit. Te voi iubi mereu, Barack…

- David Popovici, cel care azi va concura in finala de 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, a vorbit despre pasiunea sa pentru psihologie și despre cum l-a ajutat in viața de zi cu zi, dar și in sport. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka,…

- Sarbatorim astazi Ziua Electricianului, prilej pentru a transmite cele mai bune urari tuturor celor care lucreaza in sistemul energetic și pentru a mulțumi colegilor și colaboratorilor DEER Sucursala Alba pentru eforturile lor din fiecare zi in aceasta activitate care nu este deloc ușoara. Satisfacția…

- In vremuri economice dificile, un nou ingredient care permite economisirea banilor pentru mancare castiga popularitate in randul utilizatorilor chinezi de internet: pietrele - relateaza The Guardian. CITESTE SI Contraofensiva nu e ceea ce pare: Premierul Denis Smihal recunoaște ca rușii s-au…

- Alexandra Stan este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Artista a devenit cunoscuta dupa ce a lansat hit-ul Mr.Saxobeat. Cantareața este cunoscuta pentru stiul sau neconformist de a face poze. Recent, mai multe fotografii postate de artista i-au șocat pe fanii acesteia. Alexandra Stan…

- Decizia privind inchiderea conturilor și ștergerea celor 1,4 milioane de postari a fost luata de Administratia Cyberspace din China (CAC), la capatul unei anchete de doua luni referitoare la presupuse dezinfomari și alte fapte considerate ilegale, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Au fost…

- Noul contract-cadru al asigurarilor sociale de sanatate, adoptat, astazi de guvern si care va intra in vigoare de la 1 iulie, care ca principala componenta – preventia. In plus ofera bonificatii medicilor de familie care vor sa mearga in zonele rurale si reglementeaza pentru prima data plata in functie…

- O comunitate mica, dar in creștere, de utilizatori ai TikTok glorifica practica periculoasa a „nașterii libere”. Mai exact, se refera la nașterea fara asistenți medicali și, uneori, la renunțarea ingrijirii prenatale. Specialiștii in obstetrica și ginecologie și-au exprimat ingrijorarile.