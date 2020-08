Filmul animat ''Trollhunters: Rise of the Titans'', produs de Guillermo del Toro, va fi lansat de Netflix în 2021 Un nou proiect dezvoltat de cineastul mexican Guillermo del Toro va fi ecranizat de platforma de streaming Netflix, care a anuntat vineri ca va lansa in 2021 lungmetrajul de animatie "Trollhunters: Rise of the Titans", informeaza indiewire.com. Guillermo del Toro a dezvaluit ca acest film va reprezenta o incheiere oficiala a trilogiei sale de televiziune "Tales of Arcadia", care include serialele "Trollhunters", "3Below" si "Wizards". Cel mai recent opus din aceasta trilogie TV, "Wizard", are premiera vineri pe platforma Netflix. Netflix a publicat cu aceasta ocazie si sinopsisul oficial al viitorului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

