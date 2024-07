"Filmul" accidentului mortal de la Cicir CICIR. In urma efectuarii cercetarii și masuratorilor la fața locului, Inspectoratul Poliție Județean Arad vine cu detalii despre modul in care s-a petrecut accidentul de pe DN 7, in care un tanar de 22 de ani și-a pierdut viața, iar o alta tanara de 16 ani se afla in coma la spital. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

