Filmele, pericol mortal pe front Ofițerii de contrainformații din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei au distrus un tanc rusesc T-72 și au ucis 15 invadatori ruși intr-un atac cu drona in timp ce „ocupanții” se uitau la un film, relateaza Ukrainska Pravda, citata de Hotnews. Serviciul de securitate al Ucrainei spune ca a interceptat o discuție intre un martor […] The post Filmele, pericol mortal pe front appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

