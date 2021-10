Filmele de Crăciun vor fi difuzate din 24 octombrie Postul de televiziune DIVA va difuza zilnic, incepand din 24 octombrie, filme festive cu ocazia sarbatorilor de iarna. Vor fi difuzate filme de Craciun in fiecare zi, intreaga zi, cu premiere martea si vinerea, de la ora 20:00, si duminica, de la ora 16:00. Duminica, 24 octombrie aduce doua filme in premiera – „Un Craciun sub stele/Christmas by Starlight” (2020), de la ora 16:00, si „Un Craciun regal/ One Royal Holiday” (2020), de la ora 18:000. Marti, 26 octombrie, de la ora 20:00, Charles Whitley (Ryan Paevey) afla cum arata „Un Craciun in viitor/ A Timeless Christmas” (2020), pentru ca el calatoreste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

