Stiri pe aceeasi tema

- Mai toti eroii din universul benzilor desenate Marvel, dintre care unii nu au aparut niciodata impreuna intr-un film, isi dau intalnire pentru a lupta impotriva maleficului Thanos, o entitate super-puternica care vrea sa distruga jumatate din Universul cunoscut, in filmul "Avengers: Infinity War",…

- John Krasinski este regizorul si actorul principal al thrillerului science-fiction "A Quiet Place", in care sotia sa din viata reala, actrita Emily Blunt, joaca rolul partenerei sale de viata din film. Intr-un interviu recent pentru revista Variety, Krasinski vorbeste despre lucrul cu sotia sa in timpul…

- Renee Zellweger este de nerecunoscut in prima fotografie data publicitatii de pe platourile de filmare ale peliculei ''Judy'', un film biografic despre Judy Garland aflat in faza de productie in Londra si programat sa fie lansat in a doua jumatate a anului. Actrita, castigatoarea unui…

- Actorul indian Irrfan Khan, care are o stralucita cariera atât la Hollywood, cât si la Bollywood, a anuntat ca sufera de o maladie rara, o tumoare neuroendocrina ce afecteaza sistemul hormonal al organismului, potrivit AFP.

- Patru noi filme - un SF, un thriller, un film horror si o comedie - sunt lansate in acest sfarsit de saptamana in cinematografele din SUA si Canada, aspirand la detronarea superproductiei "Black Panther", cel de-al 18-lea film din universul Marvel, care domina boxoffice-ul nord-american de trei saptamani.…

- Nintendo a publicat un nou trailer pentru Detective Pikachu din care aflam din ce data va fi lansat in Statele Unite și Europa pe 3DS: Detective Pikachu va fi disponibil pe teritoriile menționate din 23 martie și va reamintim ca jocul va avea parte și de o adaptare cinematografica cu Ryan Reynolds (Deadpool)…