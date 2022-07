Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe filme si ateliere pentru copii, care au ca tema principala educatia ecologica, fac parte din programul editiei a noua a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc in perioada 14-17 iulie la Timisoara. Publicul tanar va putea sa vada „Strajerii Deltei” (2021), un film romanesc de aventuri…

- Filmul „Metronom” (2022), premiat pentru regie in sectiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes, va deschide a noua editie a Festivalului Ceau, Cinema! de la Timisoara, care se va desfasura in perioada 14-17 iulie. Proiectia va avea loc in prezenta regizorului Alexandru Belc si a tinerei actrite…

- 30 iunie va fi o zi cu totul speciala pentru copii cu dizabilitați din școlile din Arad, Oradea și Timișoara. Asociația Anagramma, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Crucea Roșie și compania Webasto au pregatit pentru ei „Jocurile Soarelui”, o mulțime de activitați sportive pe care copii le vor…

- Banii sunt un element util in construcția unui viitor pe masura visurilor noastre. Dar cat de bine știm sa-i gestionam? Intre 16 mai și 15 iulie, impreuna cu Școala de Valori, am pregatit ateliere gratuite de educație finainciara pentru cei mici. Ne jucam, exploram, discutam și invațam principiile gestionarii…

- Spectacole de teatru si dans, mini-concerte stradale, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto, precum si activitati comerciale se vor organiza in cadrul proiectului "Strazi Deschise - Bucuresti, Promenada Urbana", derulat de Primaria Capitalei prin Centrul de Proiecte Culturale ARCUB…

- Femeia de 32 de ani urma sa se recasatoreasca peste cateva saptamani cu tatal celor doi copii. Apar noi informații in cazul femeii care s-a aruncat de pe un bloc de 10 etaje din Timișoara impreuna cu cei doi copii ai ei, de 3 si 6 ani. Potrivit publicației locale Opinia Timișoarei , Iulia B. avea 32…

- Peste 50 de copii instituționalizați din Timișoara sunt angrenați intr-un program de incluziune prin joaca și jocuri. Timp de trei luni, copii vor face o varietate de exerciții, de la jocuri de condiție fizica generala pana la mișcari specifice, concentrandu-se pe invațare și distracție. Prima acțiune…