Filme premiate la festivaluri internaționale pot fi văzute, fără bilet de intrare, la Câmpina N. D. Filme de familie, aventuri, drame, documentare și comedii vor fi proiectate, in zilele de 2 și 3 august a.c., la Campina, in cadrul celei de-a zecea ediții a festivalului Tenaris Cinelatino, organizat de catre TenarisSilcotub. Astfel, vor putea fi vazute, fara bilet de intrare, filme premiate la festivaluri internaționale precum Cannes și TIFF, in care sunt incluse și proiecții dedicate copiilor, pe categorii de varsta diferite. Concret, pe 2 august, cei mici au intalnire cu „Strajerii Deltei”, primul film romanesc de aventuri cu și pentru copii realizat dupa Revoluție, dupa care, pe 3 august,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

