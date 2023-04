Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a fost emis un Cod Portocaliu de inundații in județul Iași, valabil pana la ora 24.oo, datorat creșterii debitului in bazinul superior al raului Miletin. Pana la aceasta ora au fost raportate doua gospodarii inundate. Una se afla in comuna Plugari, iar cealalta in municipiul Pașcani.…

- Circulația rutiera a fost redeschisa pe mai multe drumuri din judetul Iasi. Astfel, sunt redeschise drumurile: DJ 208L Pașcani – Miroslovești DJ 280D Ruginoasa – Heleșteni DJ 282C Țiganași – Vladeni (doar pana la Vladeni)..https://www.bzi.ro/circulatia-a-fost-redeschisa-pe-mai-multe-portiuni-de-drum-din-judetul-iasi-care-sunt-acestea-si-unde-sunt-continuate-lucrarile-de-deszapezire-4687289…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe o strada din municipiul Pascani. Un microbuz si un autoturism au intrat in coliziune. O persoana are nevoie de ingrijiri medicale…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-pascani-un-microbuz-si-un-autoturism-s-au-izbit-4684654…

- Trecere de pietoni in mijlocul unui camp. Se intampla in județul Iași, unde marcajul proaspat leaga doua terenuri agricole. Nu sunt trotuare in zona și u sunt drumuri care sa se intersecteze cu cel principal. Autoritațile locale au, totuși, o explicație. Reabilitarea drumului județean din comuna ieșeana…

- TEST… Rapid Brodoc a continuat seria meciurilor amicale, ultima adversara fiind CSM Pașcani, echipa clasata pe locul 5 in Liga 4 Iași. Echipa antrenata de Romica Dorin s-a impus cu scorul de 4-2, intr-un amical disputat pe teren neutru, la Roman. Pentru “alb-vișinii” au marcat Florin Burghele (2), Alex…

- SALBATICIE… Imagini incredibile, cu doi elevi ai unei școli bune din Barlad, care se incaiera chiar intr-o sala de clasa, in timpul pauzei. Filmul circula in grupurile de parinți și genereaza ample discuții! A ajuns și la redacția noastra și a starnit indignarea, deoarece se vad cațiva copii de clasa…

- Tentativa de suicid in judetul Iasi. Autoritatile se deplaseaza in localitatea Goești, comuna Lungani, dupa ce o persoana s-a urcat pe un stalp de inalta tensiune si ameninta ca se arunca. UDPATE 2: In urma evaluarii medicale persoana a fost preluata de catre echipajul IPJ sosit la locul evenimentului.…