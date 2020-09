Stiri pe aceeasi tema

- Premiera la Astra Film Festival. Peste 100 de spectatori imbarcați in barci sau hidrobiciclete au participat sambata seara la prima proiecție de film care a putut fi vizionata din barci care plutesc pe un lac.

- Jucatorul cu o talie impresionanta, 1.90m, si-a dat acordul sa evolueze la gruparea din Copou in actualul sezon, cu posibilitatea de a prelungi intelegerea pentru inca un an. Dzenan Zajmovic s-a nascut la data de 11 noiembrie 1994 la Antwerpen, in Belgia. Tot acolo a inceput fotbalul la varsta de 10…

- Cinci lungmetraje vor fi prezentate in premiera in Romania la festivalul Pelicula, care va avea loc la Bucuresti intre 9 si 16 septembrie.Pentru serile de cinema in aer liber de la „Elvire Popesco”, organizatorii celei de-a cincea editii a festivalului au selectat cinci lungmetraje din Columbia,…

Daca nu ai avut recent ocazia sa vezi un film bun, maine este ultima zi in care poți sa faci asta intr-o atmosfera de festival la Cluj, acolo unde se desfașoara din 31 iulie, Transilvania...

- TIFF 2020, primul mare festival de film din Europa care a fost reluat in vremea pandemiei, aduce, incepand din acest week-end, sute de filme la Cluj-Napoca. Tudor Giurgiu, presedintele festivalului, a facut o lista de recomandari.

- Evenimentele ParCult care au debutat la inceputul acestei luni cu proiecția, in aer liber, a cinci filme maghiare, cu subtitrare in limba romana, continua. Astfel, in urmatoarele doua saptamani, in Parcul Memorial ’56, situat in vecinatatea Casei de Cultura Konya Adam din Sf.Gheorghe, vor fi proiectate…

- Festival de filme despre mediu si oameni, in online, din 10 iulie 10 zile de filme despre oameni si mediu, discutii si webinarii. Aceasta este oferta celei de-a cea de-a 9-a editii a Festivalului International de Film despre Mediu si Oameni Pelicam. Evenimentul anual dedicat…

- Arhiva de filme, cunoscuta si sub denumirea de cinemateca, este o institutie specializata sa asigure conservarea patrimoniului cinematografic national si international de filme. Arhiva Nationala de Filme are o sala specializata in capitala tarii Bucuresti.De asemenea, este institutia care are si menirea…