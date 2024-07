Stiri pe aceeasi tema

- Caravana Radio ZU ajunge joi la Iulius Town Timișoara, in zona Tucano Coffee, unde Buzdugan și Morar vor transmite live matinalul și vor aduce atmosfera estivala. Timișoara, 19 iunie 2024: In Iulius Town, atmosfera vacanței de vara este adusa de Caravana Radio ZU, care ajunge, in aceasta saptamana,…

- In Iulius Town, atmosfera vacanței de vara este adusa de Caravana Radio ZU, care ajunge, in aceasta saptamana, la Timișoara. Daniel Buzdugan și Mihai Morar vor transmite live din fața Tucano Coffee din Iulius Gardens, matinalul de joi, 20 iunie.

- Taticii și copiii sunt provocați sa participe la aventuri impreuna, la Father and Son/Daughter Challenge, iar #BeHealthy Festival Timisoara 2024, cel mai mare festival urban de health & fitness, te provoaca la miscare, in Iulius Gardens. Sunt pregatite și alte activitați pentru cei mici: trenulețul…

- Weekend-ul acesta celebram sportul și un stil de viața sanatos, astfel ca esti așteptat, impreuna cu familia, in Iulius Town! Taticii și copiii sunt provocați sa participe la aventuri impreuna, la Father and Son/Daughter Challenge, iar #BeHealthy Festival Timișoara 2024, cel mai mare festival urban…

- Competiția 3×3 Iulius Town Challenge are loc in acest weekend, iar kit-urile pentru „The Color Run” și „La Petrovaselo in vie” pot fi ridicate de la standurile din Iulius Mall Sambata și duminica, 25 – 26 mai 2024, Iulius Gardens se va transforma intr-un teren inedit de baschet, unde vor avea loc meciurile…

- Un nou weekend efervescent, cu evenimente pentru intreaga familie va așteapta la Iulius Town Timișoara. La Retro Parada vei descoperi 10 mașini de colecție, iar in cadrul Florall – Festivalul Artei Florale sunt pregatite aranjamente realizate din mii de flori. In Iulius Town am pregatit și provocari…

- Primavara este aproape gata, iar daca simți ca nu te-ai bucurat suficient de mult de flori și momentele pline de culoare pe care anotimpul renașterii le aduce, te așteptam in Iulius Town. In acest weekend, in Iulius Gardens, are loc Florall – Festivalul Artei Florale, eveniment dedicat florilor și literaturii…

- Iulius Town devine epicentrul aventurii culinare, cu delicii din toate colțurile lumii, in acest weekend. Food Truck Festival se intoarce cu o ediție de primavara, și aduce muzica, atmosfera vibranta și arome senzaționale! Pregatiți-va simțurile pentru un festin culinar incredibil, unde aromele autentice…