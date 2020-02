Filme de groază memorabile. Top 20 de filme pe care să nu le ratezi Filme de groaza cu adevarat remarcabile sunt cele care-ți raman in minte mult timp dupa ce le-ai vazut și pe care chiar ai vrea sa le revezi. Iata unele dintre cele mai apreciate filme de groaza: Filmele de groaza nu sunt pe placul tuturor. Dar daca tensiunea și adrenalina care vin odata cu aceste filme sunt ceea ce-ți dorești, mai jos ai un top cu cele mai bune filme de groaza. Cele mai tari filme de groaza Get Out Chiar daca nu este dintre acele filme de groaza sangeroase, cu zombie, fantome sau alte creaturi infricoșatoare, Get Out iți va face inima sa bata foarte tare. Chris este un tanar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanca din filmele de Oscar. Cum a jucat Diana Pocol in Judy si Rocketman! Hollywood-ul reprezinta visul suprem al oricarui tanar actor! Nu sunt insa multi cei care chiar ajung acolo. Printre norocosi se numara romanca Diana Pocol. Este originara din Alba si a jucat in doua dintre filmele premiate…

- O tanara de 19 ani din Balți a injunghiat un taximetrist pentru ca a refuzat sa achite calatoria. Incidentul a avut loc pe 31 ianuarie, pe o strada din oraș. Pasagera a amenințat barbatul cu moartea daca mai indraznește sa ceara bani de la ea, scrie nordnews.md.

- Sambata, 11 ianuarie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat celebrul film american „Iubește-ma tandru” („Love me tender”). Regia ii aparține lui Robert D. Webb. Elvis Presley și-a facut debutul in lumea filmului in drama „Iubeste-ma tandru”, pelicula ce are ca…

- Bob Iger, CEO-ul Disney, a dezvaluit ca este pe cale sa aranjeze o intalnire cu Martin Scorsese, dupa ce legendarul cineast newyorkez a criticat filmele inspirate din universul benzilor desenate Marvel, informeaza joi contactmusic.com. Martin Scorsese a provocat o dezbatere aprinsa la inceputul lunii…

- Incet-incet, vine momentul amintirilor, al recuperarii documentare, al marturiei, al autoevaluarii, pe scurt, al „memorialisticii“. Nu stii cit timp mai ai, iar in jur prolifereaza evenimentele comemorative, studiile istorice, exercitiul retrospectiv al cite unui fost „jucator“, sau martor, sau „analist…

- O femeie din India a leșinat dupa ce și-a vazut pentru prima oara copilul! Bebelușul s-a nascut cu doua capete și trei maini. Babita Ahirwar, 21, și soțul ei Jaswant Singh Ahirwar in varsta...