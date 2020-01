Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Ivana cea Groaznica”, productie Romania-Serbia regizata de Ivana Mladenovic, a fost inclus in competitiile festivalurilor de la Angers, Trieste si Goteborg. Filmul va rula in cinematografele romanesti din 13 martie, potrivit news.ro.La Festival Premiers Plans d’Angers (Franta),…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Berlin au anuntat primele filme care vor fi proiectate la viitoarea editie ce va fi inaugurata la 20 februarie 2020 de lungmetrajul ''Pinocchio'', al regizorului italian Matteo Garrone, cu Roberto Benigni in rolul principal, si considerata…

- "Avengers: Endgame" a pus capat dominatiei de 10 ani a lungmetrajului "Avatar" in box-office-ul mondial din toate timpurile si a devenit in 2019 filmul cu cele mai mari incasari din istoria cinematografiei, dupa ce a vandut bilete in valoare totala de 2,79 miliarde de dolari. Filmul…

- Lungmetrajul live-action „Pinocchio”, regizat de Matteo Garrone, cu Roberto Benigni in rol principal, va avea premiera internationala la cea de-a 70-a editie a Festivalului de Film de la Berlin, in sectiunea Berlinale Special Gala, in care vor fi prezentate peliculele selectate in afara competitiei.…

- Filmul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc - "Acasa, My Home" - va avea premiera internationala in competitia de film documentar din cadrul Sundance Film Festival, care are loc in perioada 23 ianuarie - 2 februarie 2020. Lungmetrajul romanesc este unul din cele 12 titluri selectate pentru competitia…

- Lungmetrajul „Zavera”, regizat de Andrei Gruzsniczki, cu Dorian Boguta, Serban Pavlu si Ioana Flora in distributie, va avea premiera mondiala sambata, in competitia internationala a celei de-a 41-a editii a Festivalului International de Film de la Cairo, potrivit news.ro.Cel de-al treilea…

- Procurorii au reconstituit filmul spargerii care a avut loc la inceputul lui octombrie la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj (USAMV). In cererea de arestare preventiva apare un detaliu interesant privind „cadoul” facut hotilor de un angajat neatent, care a uitat cheia…

- Un nou film in cadrul proiectului ESTE Filmul de Miercuri poate fi urmarit in data de 6 noiembrie, la ora 20.20. Este vorba despre pelicula „Monștri”, singurul proiect cinematografic romanesc prezent la Berlinala in 2019 și unul dintre cele mai apreciate filme de debut ale ultimilor ani, in Romania.…