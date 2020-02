Filme cu vrăjitoare – Pelicule memorabile cu vrăjitori și vrăji Cele mai bune filme cu vrajitoare s-au bazat mereu pe fascinația oamenilor dintotdeauna pentru magie și lumea fantastica creata in jurul ei. Fie ca apreciezi filmele cu vrajitoare, vampiri sau varcolaci sau pe cele cu povești din Evul Mediu, iata o lista in care le regasești pe toate: Cele mai bune filme cu vrajitoare Stardust Pulbere de Stele, așa cum a fost tradus in limba romana unul dintre cele mai apreciate filme cu vrajitoare, este o poveste care te va fermeca cu adevarat. Acțiunea pornește de la o stea cazatoare care nimerește intr-un ținut magic și care se dovedește a fi, de fapt, o tanara… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa de moda Oscar de la Renta si-a prezentat colectia toamna-iarna 2020 intr-o defilare gazduita de Biblioteca Publica din New York, pe acordurile coloanei sonore a filmului "Fantasia" (1940), de Walt Disney, in cadrul New York Fashion Week, relateaza EFE. Designerii Laura Kim si Fernando Garcia,…

- PREMIILE OSCAR 2020. Filmul „Parasite”, marea surpriza. LISTA CASTIGATORILOR premiilor Oscar 2020, cine sunt marii perdanti.video PREMIILE OSCAR 2020. Lungmetrajul sud-coreean „Parasite” este marele castigator al celei de-a 92-a editie a galei premiilor Oscar, care a avut loc duminica seara, la Los…

- Cand spunem "entertainment - divertisment", cel mai des ne gandim la filme, muzica si stralucirea unor evenimente precum premiile Oscar sau Grammy. Totusi, in ultimii ani, industria jocurilor video a depasit cu usurinta divertismentul...

- Gala Premiilor BAFTA 2020 a avut loc duminica seara (2 februarie), la Londra. Lungmetrajul „1917”, regizat de Sam Mendes, este marele caștigator al evenimentului. Drama de razboi a cineastului englez a primit sapte trofee, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun film britanic, regie, imagine si…

- „Bad Boys for Life" este si cea mai profitabila dintre cele trei productii, cu incasari totale de peste 291 de milioane de dolari, la nivel global, pana in prezent. Drama de razboi „1917", regizata de Sam Mendes, s-a mentinut pe locul secund, dupa ce, in al saselea weekend de la debut, a inregistrat…

- Fostul jucator al L. L. Lakers calatorea cu cel puțin alte trei persoane in elicopterul sau privat, in momentul in care ar fi izbucnit un incendiu. Pompierii și paramedicii au ajuns la fata locului, dar TMZ spune ca cinci persoane sunt confirmate moarte. Nu se stie inca daca soția lui Bryant,…

- Fostul jucator al L. L. Lakers calatorea cu cel puțin alte trei persoane in elicopterul sau privat, in momentul in care ar fi izbucnit un incendiu. Pompierii și paramedicii au ajuns la fata locului, dar TMZ spune ca cinci persoane sunt confirmate moarte. Nu se stie inca daca soția lui Bryant,…

- Sam Mendes a castigat cu filmul "1917", o pelicula despre Primul Razboi Mondial, cel mai important trofeu decernat la cea de-a 72-a editie a galei Sindicatului Regizorilor Americani (Directors Guild of America - DGA), organizata sambata seara la hotelul Ritz-Carlton din Los Angeles, informeaza site-ul…