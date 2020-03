Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai apreciate filme cu naufragiați sunt cele care au in prim plan aventura și poveștile de supraviețuire incredibile ale unor personaje foarte bine conturate. Iata o selecție a celor mai bune filme cu naufragiați. Fie ca acțiunea se desfașoara pe insule pustii sau in largul oceanului, unele dintre…

- Fie ca vorbim de filme thriller psihologice sau horror, genul acesta de pelicule te ține captiv in fața ecranului, iar acțiunea iți ramane in minte mult timp dupa aceea. Iți dau fiori și, de multe ori, chiar simți ca se joaca cu mintea ta. Asta este efectul pe care cele mai bune filme thriller il are.…

- PREMIILE OSCAR 2020. Filmul „Parasite”, marea surpriza. LISTA CASTIGATORILOR premiilor Oscar 2020, cine sunt marii perdanti.video PREMIILE OSCAR 2020. Lungmetrajul sud-coreean „Parasite” este marele castigator al celei de-a 92-a editie a galei premiilor Oscar, care a avut loc duminica seara, la Los…

- „Bad Boys for Life" este si cea mai profitabila dintre cele trei productii, cu incasari totale de peste 291 de milioane de dolari, la nivel global, pana in prezent. Drama de razboi „1917", regizata de Sam Mendes, s-a mentinut pe locul secund, dupa ce, in al saselea weekend de la debut, a inregistrat…

- Drama „1917: Speranta si moarte“, care i-a adus cineastului Sam Mendes numeroase trofee si este favorita la Oscar, a debutat intre primele trei filme clasate in box office-ului romanesc din weekend.

- Antonio Banderas, premiat la trei ani dupa ce a suferit un infarct. Cea de-a 34-a gala a premiilor Goya, acordate Academia spaniola de film, a avut loc sambata seara la Malaga. Ultimul film a lui Almodovar, ”Dolor y gloria”, a avut 17 nominalizari, dintre care a primit șapte premii, fiind urmat de „La…

- Drama ”Joker”, regizata de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 92-a gala a premiilor Oscar, acordate de Academia americana de film pe 9 februarie.”Joker” a primit 11 nominalizari la Oscar, inclusiv la categoriile ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor” si…

- Cea de-a 31-a ediție a Festivalului International de Film din Palm Springs, California, a debutat joi cu o gala de premiere și va prezenta, pana pe 12 ianuarie, 188 de lungmetraje din 81 de țari, printre care și "La Gomera", al cincilea lungmetraj al regizorului Corneliu Porumboiu, anunța MEDIAFAX.La…