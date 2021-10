Filmată cum zgâria mașina vecinului de parcare. Șoferița nu știa că vehiculul Tesla are cameră | VIDEO O șoferița din Rusia se supara pe vecinul de parcare și ii zgarie acestuia mașina cu o cheie. Ce nu știa ea este ca mașina, produs Tesla, are un sistem care filmeaza tot ce se intampla in apropierea sa. Proprietarul a facut publica inregistrarea și a depus și plangere la poliție. Masinile Tesla pot fi dotate cu sistemul TeslaCam. Acesta inregistreaza ce se intampla in jurul masinii, mai ales cand senzorii detecteaza apropierea cuiva sau a unui obiect. Sistemul se dovedește un adevarat martor la diferite cazuri de vandalism și tentative de furt. Filmuletul publicat de posesorul mașinii Tesla arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motorul este cea mai importanta componenta a unei mașini, iar defecțiunile ce pot aparea sub capota pot fi dintre cele mai grave fiind sinonime cu cheltuieli semnificative. Spre deosebire de problemele minore, care pot fi remediate daca sunt depistate la timp, motorul poate suferi avarii majore și costisitoare…

- Certificatul digital al UE privind COVID-19 va fi obligatoriu pentru personalul medical, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatații. Cei care nu au certificat vor fi suspendați și chiar concediați, iar costurile cu testarea vor fi suportate de angajați. Ministerul Sanatatii precizeaza ca masurile…

- O șoferița de 71 de ani a trecut cu mașina peste o femeie, pe care nu a observat-o. Accidentul s-a produs sambata, in parcarea unui magazin din Sighișoara, și doar norocul a facut ca victima sa nu fie grav ranita. Femeia de la volan a dat cu spatele fara a observa persoana aflata acolo, iar femeia nu…

- Deputatul USRPLUS, Cristian Paul Ichim, a inaintat joi, 16 septembrie, un proiect de lege pentru monitorizarea traficului și sancționarea automata a celor care incalca legea pe drumurile publice. Concret, este vorba de o rețea de radare fixe, amplasate in special in zonele cu multe accidente. Romania…

- O soferita s-a rasturnat cu masina in curtea unei case din municipiul Piatra-Neamt, potrivit informatiilor furnizate miercuri de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, locotenentul Irina Popa, potriivit Agerpres. Conform sursei citate, femeia in varsta de…

- O femeie de 77 de ani și o fetița de 11 ani au fost lovite mortal, marți seara, de o mașina, in județul Dolj. Autoturismul a intrat in ele cand erau așezate pe un cap de pod din fața casei. Conform Poliției Dolj, accidentul s-a produs in localitatea Valea Stanciului. O mașina condusa de o femeie de…

- Carambol cu trei mașini in județul Dambovița, dupa ce o femeie nu ar fi acordat prioritate unuia dintre autoturisme. Șoferița de 36 de ani ar fi virat spre stanga intr-o intersecție, fara sa se asigure și a lovit o mașina care circula regulamentar, condusa de un barbat de 32 de ani. Autoturismul acestuia…

- Accident rutier in Costinesti In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Costinesti, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o masina a intrat intr un stalp. In urma impactului, au rezultat patru…