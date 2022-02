Filmările din trafic nu vor putea fi folosite ca probe în instanță! Camera Deputaților a respins propunerea legislativa care modifica și completa Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.195/2002. Filmarile șoferilor sau ale camerelor de bord nu pot sta la baza amenzilor rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a primit respingerea definitiva la Camera Deputaților. Aceasta fusese inițial respinsa și in Senat. Daca propunerea ar fi trecut de vot, sancționarea șoferilor indisciplinați in trafic s-ar fi putut face in noi condiții. Proiectul modifica OUG 195/2002… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

