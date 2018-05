Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Ilie Nastase au fost printre vedetele care au marcat deschiderea sezonului de clubbing in Mamaia, in minivacanța de 1 mai. Bruneta, care a intentat divorțul in februarie, a venit la braț cu soțul ei, in pofida faptului ca s-au certat foarte tare in ultima perioada. Brigitte pare sa se fi…

- Așa cum v-ați obișnuit, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va ține la curent cu toate aroganțele care se succed pe litoralul Marii Negre in minivacanța de 1 Mai. Aseara, la Mamaia, s-a intamplat un lucru nemaivazut in Romania, care, cu siguranța, va ramane in istoria petrecerilor. ”Regina șampaniilor”,…

- Anca Serea și Adi Sina și-au facut apariția intr-una din cele mai exclusiviste locații din Mamaia. Cei doi soți au venit cu cel mai cool accesoriu pe care l-au luat de acasa: un zambet larg pe fața! CANCAN.RO au stat cu ochii pe ei și Anca Serea și Adi Sina n-au scapat de intrebarile paparazzilor […]…

- Povestea lui Dan Camarzan este una fabuloasa. In urma cu 10 ani era miliardar și facea diverse extravaganțe pe litoral. La un moment dat, a platit 15.000 de euro pe o sticla de Dom Perignon in clubul Bamboo din Mamaia. De altfel, acum un deceniu, Camarzan mergea cu elicopterul, in fiecare weekend, la…

- Nuba din București nu ne mai lasa de capul nostru la Mamaia sa mergem care incotro vara asta. Nu. E decisa treaba: deschid ceva nemaivazut, ca așa le place lor, csf? Ncsf! Nuba Beach Club pare ca va fi cel mai futurist club de la mare. Așa pare in imagini cel puțin, așa promit și […] The post Ce nenorocire…

- Vești proaste pentru fanii matinalului de weekend! Cornel Moraru, alias VJ Raru, realizatorul emisiunii Star Matinal de weekend, va pleca de la postul TV Antena Stars. Acesta va prezenta ultimele emisiuni in acest weekend (24-25 februarie), intre orele 9.00 și 13.00. VJ Raru a venit la Antena Stars…

- De șase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate single-uri au fost ale artiștilor Cat Music. In 2017, „Weekend“ a fost cea mai difuzata piesa a anului. Colaborarea dintre The Motans și…