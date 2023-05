Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de presa al Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei anunța ca forțele ruse ar fi folosit in aceasta seara fosfor și muniții incendiare in Bahmut, incercand sa șterga orașul de pe fața pamantului.

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a recunoscut miercuri ca trupele ruse au reusit inaintari in orasul Bahmut din estul Ucrainei, dar le-a atribuit tacticilor pamantului parjolit folosite deja in Siria de armata rusa, care acum le aplica din nou in orasul ucrainean, relateaza agentia…

- dupa cel dedin Bahmut si din jurul acestuia au fost epicentrul razboiului din Ucraina in ultimele luni, "In prezent, inamicul si-a sporit activitatea artileriei grele si numarul de atacuri aeriene, transformand orasul in ruine", a declaral generalul Oleksandr Sirski, relateaza Reuters, citat de RADOR. El…

- Serviciul de Stat pentru Situatii de Urgența și Biroul Procurorului General din Ucraina au raportat ca, in urma atacului cu drone lansat de rusi in noaptea de marti spre miercuri, au fost avariate camine și un liceu din orașul Rjișciv, din regiunea Kiev.Un bilant preliminar indica trei morți si cateva…

- Din orasul Mariinka, aflat in regiunea Donețk din estul Ucrainei, nu a mai ramas aproape nimic. Ministerul de Externe din Ucraina a postat duminica pe Twitter imagini dezolante cu Mariinka. Orașul este „distrus pana la pamant”, au transmis autoritațile ucrainene, relateaza Sky News.

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Se duc in continuare lupte grele la Bahmut, in estul Ucrainei iar rusii sustin ca au avansat aproape 2 kilometri si jumatate pe front și au incercuit orașul. Kievul a negat afirmațiile Moscovei și susține ca a respins toate ce