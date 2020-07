Filmare revoltătoare! Șofer de autobuz, încătușat pentru că nu avea mască de polițiști locali… fără mască. VIDEO Polițiștii locali din Bacau au incatușat un șofer de autobuz pe motiv ca nu avea masca. Totul s-a petrecut sub privirile calatorilor, unii ramanand blocați in mijlocul de transport. Culmea, o parte din polițiști nu avea masca, iar majoritatea o purta necorespunzator. Calatorii revoltați au filmat totul, iar reacțiile oamenilor arata ca erau martorii unui […] The post Filmare revoltatoare! Șofer de autobuz, incatușat pentru ca nu avea masca de polițiști locali… fara masca. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

- Un incident privind incatusarea unui sofer care nu purta masca a avut loc joi, in municipiul Bacau, iar la scena au fost martori foarte multi oameni. Conducatorul auto a fost amendat si lasat liber.

