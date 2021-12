Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 8-12 noiembrie 2021, 6 elevi și 2 profesori din Liceul de Arte „Balașa Doamna” Targoviște au luat parte la o mobilitate transnaționala, in cadrul unui proiect de schimb Post-ul Elevi și profesori de la „Balașa Doamna” au vizitat o școala din Portugalia in cadrul unui program Erasmus+ apare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, invoca evaluari facute de experti internationali care arata faptul ca elevii care erau de nota 6 inainte de pandemie au ajuns la nivelul notei 4, in timpul invatarii online. De aceea, ministrul sustine derularea orelor cu prezenta fizica. Potrivit ministrului, cele…

- Cea de-a XIV-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizica Columbia 2021 (IOAA –Columbia 2021), a avut loc in perioada 14-21 noiembrie. S-a desfașurat online, cu monitorizare audio-video. Elevii din Romania au obținut noua medalii: una de aur, doua de argint și șase de bronz, dar…

- 26.70% din totalul elevilor clujeni sunt vaccinați (13.987 de elevi), numarul fiind in ușoara creștere, anunța reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Cluj. De asemenea, 76.07% din cadrele didactice din județ s-au imunizat pana in prezent. 69 de școli susțin cursurile online.

- Cum vor da elevii TEZELE cand incepe școala: Elevii de clasa a VIII-a vor avea o teza mai puțin Cum vor da elevii TEZELE cand incepe școala: Elevii de clasa a VIII-a vor avea o teza mai puțin Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat vineri ca elevii de clasa a VIII-a vor avea o teza mai puțin, iar…

- Orele vor avea loc in patru locații: Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani, Școala Gimnaziala nr. 11 Botoșani, Liceul ”Regina Maria” Dorohoi și Școala Gimnaziala "Mihail Kogalniceanu" Dorohoi.

- VACANȚA de DOUA saptamani, pentru toți elevii din Romania, incepand cu 25 octombrie. „Scolile sunt puternic afectate prin elevi si profesori, care se imbolnavesc” VACANȚA de DOUA saptamani, pentru toți elevii din Romania, incepand cu 25 octombrie. „Scolile sunt puternic afectate prin elevi si profesori,…

- Activitațile de prevenire a delincvenței juvenile și victimizarii minorilor desfașurate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Compartimentul de Analiza si Prevenirea Criminalitații impreuna cu polițiștii de la Biroul Siguranța Școlara au continuat, in 6 octombrie, cu activitați…