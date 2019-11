Film: nivelul Lux Prize (nominalizări) Ca si pe atatia alti ieseni, iubitori de filme de calitate (proiectate in conditii optime, de imagine si sunet, ca acelea de la Ateneu), m-ar fi interesat oricum, asadar fie si fara miza competitiei, data fiind minima informatie prealabila despre peliculele finaliste: un documentar politic legat de „enigma" mortii lui Dag Hammarskjold intr-un cel putin suspect „accident" de avion, altul artistic, pe tema coruptiei in retele politicianiste, &ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

