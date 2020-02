FILM NEGRU prezentat de Ion Ștefan: lovitură frontală pentru PSD / VIDEO La audierea ministrului propus la Dezvoltare, Ion Ștefan (PNL), au rulat, marți, in fața parlamentarilor, pe monitoare, exemple de lucrari PNDL neefectuate corespunzator sau neefectuate și pentru care s-au oprit plațile și in cazul carora o parte au mers ca sesizari la alte organe ale statului. Subiectul a fost un subiect aprins de disputa in ultimele luni de zile de cand a preluat PNL guvernul: liberalii au zis in permanenta ca PNDL a fost folosit de PSD ca modalitate de alocare preferentiala de fonduri catre clientela politica. PSD a spus in schimb ca prin PNDL s-a scos tara din noroaie. „ISC… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, a afirmat, joi, pentru MEDIAFAX, in contextul punerii sub control judiciar a lui Ion Ghizdeanu, ca a identificat multe nereguli la lucrarile de infrastructura finantate din bani publici, subliniind ca a informat procurorii cu privire la ilegalitațile descoperite.Joi,…

- Republica Moldova ar putea avea o autostrada, ce reprezinta o continuare a traseului Targu Mures-Iasi-Ungheni.Subiectul a fost discutat, vineri, la Ministerul Economiei și Infrastructurii cu reprezentanții Institutului de Dezvoltare și Expertiza a Proiectelor.

- Ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan, s-a prezentat vineri dimineata la DNA, el afirmand ca a venit in fata procurorilor anticoruptie din proprie initiativa. "Este o minciuna faptul ca am fost invitat,...

- Ministrul Dezvoltarii Publice, Ion Ștefan, a anunțat faptul ca in perioada 6-18 ianuarie, corpul de control a verificat lucrarile publice efectuate in cadrul programelor PNDL 1 și PNDL 2. In urma controalelor, zeci de proiecte au fost sistate de la plata, asta pentru ca cererile de decontare erau…

- Fostii membri ai Curtii Constitutionale, invitati la audieri in Comisia de ancheta pentru elucidarea circumstantelor de fapt si de drept privind tentativa de puci anticonstitutional intreprinsa de PDM in perioada 7-14 iunie, nu s-au prezentat. Ex-judecatorii CC au trimis o scrisoare, subsemnata de catre…

- Documente atasate: Declaratie de avere Ion Stefan Declaratie de interese Ion Stefan Ministrul propus pentru Lucrari publice, Dezvoltare și Administrație, Ion Ștefan, a primit un aviz negativ in comisiile reunite de administrație. Au fost 17 voturi pentru și 19 impotriva. Liberalii susțin ca votul…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a prezentat marți, la Palatul Victoria, intr-o conferința de presa, care sunt cele 3 scenarii discutate de Guvern, in cadrul Consiliului Național Tripartit, pentru majorarea salariului minim brut pe țara din 2020. Formula finala nu a fost inca stabilita.…

- "Subiectul zilei" - Invitat: Vasile Puscas Rubrica: "Subiectul zilei" - Realizator: Simina Botar - La 30 de ani de la revolutie si la 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana vorbim despre reforme si modernizare. Campania electorala a fost un bun prilej pentru aceasta. Proiectul de tara…