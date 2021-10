Film despre Dragoș Pâslaru, actorul devenit pustnic după ce minerii l-au băgat în comă Se va face un film despre Dragoș Paslaru, astazi Parintele Valerian. Unul dintre cei mai buni actori ai generației sale, acesta a devenit pustnic dupa ce minerii l-au bagat in coma im 1990. Cunoscut mai ales datorita rolului lui Horia Sima din ”Drumeț in calea lupilor” (1988), Dragoș Paslaru a imbracat hainele monahale dupa ce a supraviețuit unei batai crunte din partea minerilor, in Piața Universitații, in neagra perioada de 13-15 iunie. Astazi este parintele Valerian, pustnic la o bisericuța din Masivul Buila-Vanturarița, un schit din județul Valcea. Se va face un film despre Dragoș Paslaru,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

