- La Iași, incepe, astazi, cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Literatura și Traduceri. Timp de 5 zile, in cadrul FILIT au loc zeci de evenimente, intr-o gama larga de manifestari: intalniri literare cu vedete ale scenei literare mondiale, nopți albe ale poeziei și muzicii, ateliere…

- In perioada 26-29 octombrie, are loc cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Literatura de la Timișoara (FILTM), cel mai important proiect internațional dedicat literaturii care se desfașoara in Vestul țarii. Ediția din acest an, prima in car

- Festivalul Internațional de muzica de orga TimOrgelFest se desfașoara in perioada 2 – 29 octombrie 2022 la Timișoara, Lugoj și Reșita. Aflat la a XXII-a ediție, festivalul cuprinde 12 recitaluri de orga, doua recitaluri de orga și trompeta, doua recitaluri de muzica sacra, și 4 concerte educative pentru…

- Artiști din 18 țari vor fi prezenți la Iași, in perioada 1-9 octombrie, la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar. Ediția a 15-a abordeaza teme legate de conflict și confruntare, iar manifestarile vor avea loc atat indoor, cat și outdoor, in spații precum Teatrul „Luceafarul”, Gradina…

- Consiliul Local (CL) i-a acordat ieri titlul de cetatean de onoare al Iasului lui Constantin Chiriac, presedintele Festivalului International de Teatru de la Sibiu. Decizia a fost adoptata in unanimitate, solicitarea fiind facuta de catre Universitatea Nationala de Arte din Iasi . „Nascut in comuna…

- Anul acesta, FILIT se va desfașura in perioada 19-23 octombrie 2022 și va consta in zeci de evenimente: intalniri cu scriitori in diverse locuri din orașul Iași, dezbateri, expoziții, concerte, nopți albe ale poeziei, ateliere și mese rotunde profesionale, evenimente dedicate in Casa FILIT, Casa Copilariei,…

- Reprezentantii Muzeului Literaturii Romane Iasi, organizatorii Festivalului International de Literatura si Traducere (FILIT), ce va avea loc in perioada 19-23 octombrie, au lansat un apel de recrutare a voluntarilor care vor fi implicati in derularea editiei din acest an. Purtatorul de cuvant al MLR…