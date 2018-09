Filipine: Un 'narco-primar', împuşcat mortal Un primar filipinez al carui nume se afla pe o lista cu oficiali acuzati de presedintele Rodrigo Duterte ca sunt implicati in traficul de droguri a fost impuscat mortal in biroul sau miercuri, a anuntat politia, relateaza AFP. Uciderea lui Mariano Blanco, primar al orasului Ronda, este cea mai recenta dintr-o serie de asasinate care au vizat oficiali filipinezi, suspectati ca ar avea un rol in traficul de droguri. Viata politica din Filipine este in mod traditional marcata de violente, uneori chiar de crime, iar organizatiile pentru drepturile omului considera ca situatia s-a agravat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

