Filipine: Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs în nordul arhipelagului Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs sambata in sud-estul insulei Luzon, cel mai nordic punct al arhipelagului filipinez, fara ca autoritatile sa fi raportat victime sau pagube materiale si fara sa fie activata alerta de tsunami, relateaza EFE, Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), care inregistreaza activitatea seismica la nivel mondial, a localizat epicentrul miscarii telurice la 17 kilometri adancime. USGS a localizat seismul la 58 kilometri nord-vest de Pandan, in insula Catanduanes, si la 319 km est de Manila, la Luzon. Potrivit serviciului filipinez de seismologie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

