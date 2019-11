Stiri pe aceeasi tema

- Seismul de 4,4 grade a avut loc la ora locala 18.35 (19.35, ora Romaniei), la adancimea de 14 kilometri, in zona Balsorano (provincia L'Aquila, regiunea Abruzzo), a comunicat Institutul National italian de Seismologie si Vulcanologie (INGV).Cutremurul a generat panica in orasul Roma, unde…

- Un cutremur de suprafata de 4,4 grade s-a produs, joi seara, in provincia italiana L'Aquila (regiunea Abruzzo), fiind simtit puternic in centrul si sudul Italiei, inclusiv in orasele Roma si Napoli, informeaza cotidianul La Repubblica.Seismul de 4,4 grade a avut loc la ora locala 18.35 (19.35,…

- Cel puțin șapte persoane au decedat, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma seismului cu magnitudinea de 6,6 grade care s-a produs marți pe insula Mindanao din sudul Filipinelor, informeaza postul Channel News Asia, potrivit Mediafax.Seismul s-a produs marți dimineața, avand epicentrul…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 a lovit marti insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipine, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), iar autoritatile locale sustin ca exista un numar neprecizat de raniti, informeaza AFP. Locuitorii inspaimantati s-au grabit sa iasa in strada dupa cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea 4,4 s-a produs vineri in largul coastelor regiunii Calabria din sudul Italiei, dar, potrivit primelor estimari ale autoritatilor locale, nu au fost raportate victime si pagube materiale, informeaza DPA. Seismul s-a produs la ora locala 06:31 (04:31 GMT) si a avut epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea revizuita la 6,4 s-a produs miercuri în regiunea centrala a insulei Mindanao, din sudul Filipinelor, locuitorii iesind în graba din cladiri si birouri; nu au fost raportate victime sau pagube materiale imediate, informeaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs duminica dimineata in largul provinciei filipineze Davao Occidental din sudul tarii, a anuntat Institutul de Vulcanologie si Seismologie din Fipiline (Phivolcs), citat de Reuters si DPA, conform agerpres.ro. In urma seismului nu au fost raportate victime…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si cinci au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea de 6,5 grade pe scara Richter, produs in Insulele Moluce, din estul Indoneziei. Cel putin 20 de...