Filipine: Trei decese, aproape 60.000 de persoane nevoite să-şi părăsească locuinţele, din cauza inundaţiilor Trei persoane au decedat si aproape 60.000 au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele din cauza inundatiilor extinse care au afectat capitala Filipinelor si provinciile din nord in timpul weekendului, a informat luni agentia pentru raspuns la dezastre, potrivit DPA. Peste un milion de persoane au fost afectate de inundatii, nivelul apei atingand 180 de centimetri in anumite zone metropolitane din Manila, potrivit agentiei. Mai mult de 33.000 de rezidenti din capitala au fost fortati sa-si paraseasca locuintele incepand cu ziua de sambata, iar 26.000 de persoane au fost stramutate in zece provincii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

