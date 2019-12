Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au decedat marti in Filipine dupa ce taifunul Kammuri, insotit de vant puternic si ploi torentiale, a lovit aceasta tara insulara si a perturbat transportul, programul scolilor si alte activitati, au anuntat politia si autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit Agerpres.Un…

- Politia olandeza a anuntat sambata arestarea unui barbat suspectat ca ar fi autorul atacului cu cutit comis vineri la Haga si soldat cu ranirea a trei adolescenti, informeaza Reuters si AFP. ''In urma agresiunii cu cutit comise la Grote Marktstraat, un barbat in varsta de 35 de ani a fost…

- Purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu, a declarat luni, presei, ca politistii efectueaza cercetari dupa ce un barbat in varsta de 58 de ani din localitatea Bolintin Deal, judetul Giurgiu, a fost gasit decedat la locuinta lui, potrivit Agerpres. "Mai multi locuitori din localitatea Bolintin…

- Cel putin cinci persoane au fost injunghiate vineri intr-un mall din orasul englez Manchester. Presupusul atacator, un barbat in varsta de circa 40 de ani, a fost arestat, relateaza agentia Reuters. ”Suntem la fata locului, acordam ingrijiri medicale pentru patru pacienti”, a declarat o purtatoare de…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc joi dupa-amiaza la intersectia strazilor Morii si De Mijloc. „Un barbat in varsta de 66 ani care conducea un autoturism pe strada Morii, dinspre Avram Iancu, la intersecția cu str. De Mijloc, a intrat in coliziune cu un alt autoturism,…

- Sambata, 21 septembrie, Poliția municipiului Baia Mare a fost sesizata despre doua furturi din locuința, comise in dauna a doua femei in varsta. Prima victima, o femeie in varsta de 84 de ani, a reclamat faptul ca doi barbați necunoscuți au patruns in locuinta sa, profitand de faptul ca ușa de acces…

- Vantul puternic a alimentat luni mai multe incendii de vegetatie din doua state din Australia, mii de hectare fiind devastate de flacarile scapate de sub control, au anuntat reprezentati ai departamentului de pompieri, citati de Reuters potrivit Agerpres. Rafalele de vant au afectat si unele curse…