- Taifunul Goni a scazut in intensitate dupa ce a atins, duminica, sudul insulei principale din Filipine, unde a ucis patru oameni, potrivit autoritatilor, si a cauzat pene de electricitate si inundatii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Goni - cel mai puternic taifun inregistrat anul acesta…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Atac terorist produs in nordul Siriei, intr-un orasel aflat sub controlul insurgentilor sustinuti de Turcia. Sunt cel putin 11 morti si zeci de raniti dupa explozia unui camion-capcana. Explozia a fost provocata de o bomba instalata la bordul unui camion, intr-o zona aglomerata a oraselului…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unei explozii produse marti in oraselul sirian Al-Bab, aflat sub controlul unor grupuri insurgente sustinute de Turcia, informeaza agentia de presa Reuters.

- Noi schimburi de focuri au avut loc intre forțele armene și cele azere, luni, a doua zi de confruntari asupra teritoriului Nagorno-Karabakh, parțile acuzandu-se reciproc ca folosesc artilerie grea. Rapoartele indica cel puțin 21 de morți și sute de raniți, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Ciocnirile…

- Grecia se pregatea joi de sosirea unui ciclon mediteranean, cunoscut sub denumirea de ''medicane'', care urmeaza sa loveasca mai intai Insulele Ionice, in vest, inainte de a ajunge in peninsula Peloponez (sud) sau chiar la Atena, informeaza Reuters.Autoritatile grecesti au avertizat ca furtuna…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.